Генпрокурор Луценко розповів про вбивство Вороненкова у прямому ефірі (подію завершено)
14:48, 23 березня 2017Політика
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Луценко провів терміновий брифінг.
Вороненкова вбили у Києві / twitter.com/radiosvoboda, ТСН, facebook.com/dtp.kiev.ua
У четвер о 14.45 розпочався терміновий брифінг генерального прокурора Юрія Луценка. Про це у Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
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Трансляцію веде Радіо Свобода.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Києва, на перетині вул. Пушкінської та бульвару Шевченка, біля готелю "Прем'єр Палас", сталася перестрілка, був убитий колишній депутат Держдуми РФ і поранені ще дві людини.
Денис Вороненков восени минулого року виїхав з Росії, а в грудні отримав українське громадянство. Вороненков також підтвердив, що дав свідчення у справі колишнього президента України Віктора Януковича.
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