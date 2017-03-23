Віце-прем'єр: Трансляція виступу Самойлової українськими каналами - це порушення закону

Віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявляє, що Європейська мовна спілка, яка є організатором конкурсу "Євробачення", повинна зважати, що трансляція виступу російської виконавиці Юлії Самойлової українськими телеканалами є порушенням законодавства України. Про це він написав у Twitter.

"Трансляція виступу Самойлової українськими телеканалами - це таке ж порушення українських законів, як і її в'їзд до України. Європейська мовна спілка мала б зважити на це", - заявив Кириленко.

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У зв'язку з цим він пояснив: "Гастролі та телепередачі за участю персон нон-ґрата в Україні заборонені. Рішення - у зміні учасника від РФ. А позиція ЄМС політизує конкурс".

Як повідомляв УНІАН, Європейська мовна спілка, яка є організатором конкурсу "Євробачення", прийняла рішення, що Самойлова все ж зможе взяти участь у "Євробаченні-2017" від Росії по супутниковому зв'язку.

Раніше Європейська мовна спілка висловлювала глибоку розчарованість забороною Самойловій відвідати Україну.