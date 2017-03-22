Організатори Євробачення прокоментували заборону на в'їзд в Україну конкурсантки від РФ

У Європейській мовній спілці (ЄВС), яка є організатором «Євробачення», заявили, що «глибоко розчаровані» рішенням України заборонити в'їзд російській учасниці Юлії Самойлової. Про це йдеться в прес-релізі організації, пише Meduza.

«Ми повинні поважати закони конкурс країни, проте ми глибоко розчаровані цим рішенням, оскільки воно, як нам здається, суперечить як духу конкурсу, так і поняття інклюзивності, яке лежить в серце наших цінностей», - сказано в тексті.

Читайте такожМЗС Росії відреагувало на заборону в'їзду Самойловій до України

При цьому у ЄВС пообіцяли «продовжити діалог з українською владою» для узгодження участі всіх заявлених артистів.

Нагадаємо, учасниці Євробачення-2017 від Росії Юлії Самойловій заборонили в’їзд в Україну.

"Євробачення" "Служба безпеки України заборонила в’їзд на територію України громадянці Російської Федерації Юлії Самойловій терміном на три роки", - повідомила речник СБУ Олена Гітлянська.