Ситуація в Балаклії: 600 поліцейських і бійців Нацгвардії патрулюють вулиці евакуйованого міста (відео)

Понад півтисячі правоохоронців патрулюють вулиці Балаклії, щоб не допустити випадків мародерства.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

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До несення служби задіяно близько 600 правоохоронців, в тому числі - 300 поліцейських і 300 бійців Нацгвардії. Функціонують 16 поліцейських постів, що забезпечують виїзд громадян міста. Крім того, вони перекривають рух на в'їзд у місто.

У той же час поліція закликає громадян у разі необхідності - звертатися в поліцію за допомогою.

Як повідомляв УНІАН, вночі 23 березня в результаті пожежі на складі Міноборони в Балаклії почали вибухати боєприпаси. За попередньою інформацією, жертв серед військовослужбовців і цивільного населення немає, але осколкове поранення в скроню отримала 54-річна жінка, яку госпіталізували. Евакуйовано майже 20 тисяч жителів Балаклії та прилеглих населених пунктів. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що вогонь охопив близько 50% території військового арсеналу, і додав, що пожежа буде тривати до 7 діб.