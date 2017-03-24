Крали з розмахом: в ГПУ розповіли про результати обшуків у справі розкрадань на Євро-2012

Вчора правоохоронці провели десятки одночасних обшуків у фігурантів відновленої справи по розкраданням під час Євро-2012. Про це у Facebook написав генпрокурор Юрій Луценко.

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"Як доводять вилучені документи - крали з розмахом. Крок перший - заниження вартості при оформленні митних платежів. Наприклад: крісло, закуплене за 78 доларів у виробника, оформляли за ціною в 6 доларів. В результаті держава отримала перші мільйонні збитки.

Крок другий - те саме крісло проганяли по ланцюжку підставних фірм і продавали НСК "Олімпійський" вже за 189 доларів. На арені 70 050 місць. Завищення державних видатків склало близько 8 млн дол.", - пояснив генпрокурор.

Аналогічні схеми виявлені і в інших закупівлях, додав Луценко.

Нагадаємо, підготовка інфраструктури до Євро-2012, передбачена держпрограмою на 2008-2012 роки, коштувала Україні близько 108 млрд грн, з яких 47 млрд грн, - державні кошти. Таку цифру називав директор департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення і економіки будівництва Міністерства регіонального розвитку Петро Губень.