Окупованим Сімферополем проїхалась колона російської військової техніки (відео)

В окупованому Сімферополі пройшла колона російської військової техніки. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що мінімум півтора десятка машин і три бронетраспортера поверталися з військових навчань через Сімферополь. Навчання на полігоні Опук проводилося проходили 20-24 березня. У Генштабі України їх назвали незаконними.

Колона техніки зайняла одну смугу руху, її супроводжували машини військової автоінспекції.