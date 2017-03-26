Окупованим Сімферополем проїхалась колона російської військової техніки (відео)

04:57, 26 березня 2017
Політика
1211

Техніку  супроводжували авто військової автоінспекції.

Колону супроводжували авто військової автоінспекції / varlamov.ru

В окупованому Сімферополі пройшла колона російської військової техніки. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що мінімум півтора десятка машин і три бронетраспортера поверталися з військових навчань через Сімферополь. Навчання на полігоні Опук проводилося проходили 20-24 березня. У Генштабі України їх назвали незаконними.

Колона техніки зайняла одну смугу руху, її супроводжували машини військової автоінспекції.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Крим#Сімферополь