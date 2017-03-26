Окупованим Сімферополем проїхалась колона російської військової техніки (відео)
04:57, 26 березня 2017Політика
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Техніку супроводжували авто військової автоінспекції.
Колону супроводжували авто військової автоінспекції / varlamov.ru
В окупованому Сімферополі пройшла колона російської військової техніки. Про це повідомляє "Крим.Реалії".
Зазначається, що мінімум півтора десятка машин і три бронетраспортера поверталися з військових навчань через Сімферополь. Навчання на полігоні Опук проводилося проходили 20-24 березня. У Генштабі України їх назвали незаконними.
Колона техніки зайняла одну смугу руху, її супроводжували машини військової автоінспекції.
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