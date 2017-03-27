Закон про е-декларування для представників ГО передали на підпис Порошенку

Голова Верховної Ради Андрій Парубій підписав і направив на підпис президенту закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172). Про це повідомляється на сайті парламенту.

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Зазначається, що закон було підписано головою Верховної Ради сьогодні, 27 березня.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня Верховна Рада ухвалила закон про внесення зміни до статті 3 закону України "Про запобігання корупції" (№6172), зобов'язавши представників громадських об'єднань подавати е-декларації і звільнивши від цього деякі категорії військовослужбовців. За це рішення проголосували 268 народних депутатів.