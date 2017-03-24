США назвали "кроком назад" скандальну ініціативу про е-декларування для працівників ЗМІ і громадських діячів

У посольстві США в Україні назвали зміни до закону, які зобов'язують представників громадських організацій та ЗМІ подавати електронні декларації, кроком назад.

Про це йдеться в повідомленні посольства в Twitter.

"Е-декларації для вищих державних службовців - важливий крок у просуванні реформ в Україні. Члени громадянського суспільства відіграють життєво важливу роль у забезпеченні прозорості; робити їх мішенню - робити крок назад", - зазначили в посольстві США.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня комітет Верховної Ради з питань запобігання і протидії корупції рекомендував парламенту прийняти в цілому президентський законопроект № 6172 про внесення змін до статті 3 закону "Про запобігання корупції". Під час обговорення народний депутат від "Народного фронту" Тетяна Чорновол запропонувала встановити, щоб електронні декларації подавали, в тому числі й головні редактори та засновники ЗМІ.