Парубій попереджає про можливість російської агресії проти сусідніх країн з території Білорусі

Російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017", які відбудуться восени цього року, можуть бути використані для здійснення прямої агресії проти сусідніх країн, у тому числі й проти України.

Про це заявив голова Верховної Ради України Андрій Парубій, виступаючи на засіданні Міжпарламентської асамблеї "Україна – Польща - Литва" у понеділок, повідомляє прес-служба українського парламенту.

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За словами Парубія, не слід відкидати "найгіршого сценарію: використання навчань, як мінімум, для мілітаризації Білорусі, а максимум – здійснення прямої агресії чи диверсійно-підривної діяльності з території Білорусі проти наших держав".

Голова Верховної Ради впевнений, що теперішню ситуацію у Білорусі не можна розглядати окремо від контексту російської агресії проти України та європейської демократії. Парубій впевнений, що "Кремль брутально використовує білоруський народ як заручника своєї окупаційної політики".

"Тому ми повинні особливу увагу приділяти питанню Білорусі і посилити взаємодію між собою та іншими країнами ЄС і НАТО, щоб унеможливити реалізацію небезпечних планів Путіна в Білорусі чи з території Білорусі", - наголосив Парубій.

Як повідомляв УНІАН, Парубій заявляв, що на засіданні Міжпарламентської асамблеї України, Польщі і Литви обговорюватиметься співпраця між країнами, міжрегіональне та міжнародне співробітництво.

Також голова ВР повідомляв, що запропонує Польщі та Литві спільно звернутися до інших країн Європи та США щодо "загрози путінського режиму".