В ОБСЄ закликали Білорусь утриматися від придушення інакомислення

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі закликали Білорусь утриматися від придушення інакомислення і свободи вираження думок.

Про це йдеться у заяві директора Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ Міхаеля Ґеорґа Лінка, повідомляє Радіо Свобода.

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«Після вчорашніх подій і подій останніх днів я знову закликаю білоруську владу утриматися від використання будь-якої форми санкцій або надмірної сили для придушення інакомислення і законного права на свободу вираження думок», – наголосив Лінк.

Він засудив невиправдане застосування сили з боку білоруської влади проти мирних демонстрантів у Мінську та інших містах країни.

Директор Бюро з демократичних інституцій і прав людини ОБСЄ зауважив, що затримання і невиправдане застосування сили проти демонстрантів, а також щодо правозахисників та журналістів викликають серйозну занепокоєність.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в Мінську опозиція намагалася провести святкування Дня Волі, але до заздалегідь оголошеного місця збору поряд з Національною академією наук змогли потрапити в основному журналісти. Потенційних учасників акції зупиняли кордони міліції.

Після цього близько тисячі активістів стали рухатися до центру Мінська з іншого місця, але незабаром були зупинені міліцією, відбулися масові затримання учасників акції.

Європейський Союз і США засудили затримання учасників акції в Мінську. У попередні дні в різних містах Білорусі було заарештовано близько 300 осіб як в адміністративних, так і у кримінальних справах.