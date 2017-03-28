Відділення "Сбербанку" у центрі Києва розблоковано

Відділення "Сбербанку" на вулиці Володимирській у столиці розблоковано. Як передає кореспондент УНІАН, троє молодиків за допомогою лома та молота завершують демонтувати цегляну стіну, якою тиждень тому активісти Національного корпусу замурували вхід до цього відділення банку.

Вони вантажать будівельне сміття на "КамАЗ" і на запитання, хто вони, заявляють, що не належать до партії "Національний корпус". Водночас і не хочуть відповідати, хто доручив їм розвалити стіну.

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Як повідомляв УНІАН, партія "Національний корпус" вчора розповсюдила заяву, в якій говориться про тимчасове припинення блокування російських банків для того, щоб громадяни України забрали звідти свої заощадження. Після цього вони обіцяють посилити блокаду російських банків і "Сбербанку", зокрема.

13 березня у Києві активісти виступили з вимогою анулювати ліцензію "Сбербанку" і замурували вхід до його відділення на вул. Володимирській. Подібні акції відбулись і в інших містах України.

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом увів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.