Активісти заявили, що "на короткий час" припинять блокаду російських банків

Активісти з "Національного корпусу" "на короткий час" припинить блокаду російських банків, проте в подальшому блокуватиме роботу "Сбербанку Росії" "до повного припинення роботи всіх філій".

Про це йдеться у заяві політичної партії "Національний корпус", оприлюдненій у Facebook.

"Націоналістична блокада кривавого російського капіталу успішно досягла завершення першого стратегічного етапу. Під тиском вуличних протестів офіційно заборонено здійснювати будь-які зовнішні фінансові операції російських банків в Україні на користь пов’язаних із ними осіб, зокрема, виводити капітал в РФ. Відтепер російським резидентурам стане набагато важче перекачувати кошти з української економіки в російську", - йдеться у заяві партії.

Разом з тим у "Національному корпусі" наголошують, що не збираються в цілому припиняти блокаду і закликають громадян України забрати заощадження з російських банків.

"Ми оголошуємо про підготовку наступного етапу банківської блокади. Її масштаби розширяться до повного припинення роботи всіх філій кривавого «Сбербанку Росії» в Україні. Ми ведемо війну з Росією, а не з українськими громадянами. Хоча нас дивує поведінка тих, хто на третій рік війни з РФ тримає у банках окупанта заощадження. Через це ми на короткий час розблоковуємо відділення російських банків, розуміючи, що вкладниками в них, зокрема, стали звичайні громадяни. Проте звертаємося до них проявити національну солідарність із нашим спільним фронтом боротьби з агресором й водночас врятувати свої кошти", - підкреслили у партії.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня у Києві активісти виступили з вимогою анулювати ліцензію «Сбербанку Росії» і замурували вхід до його відділення на вул. Володимирській. Подібні акції відбулись і в інших містах України.

Президент України Петро Порошенко 16 березня цього року своїм указом увів у дію санкції щодо українських дочірніх структур російських держбанків, включаючи «Сбербанк», «ВиЭс Банк», «Промінвестбанк», «ВТБ Банк» і «БМ Банк», терміном на 1 рік.

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Санкції являють собою заборону на виведення капіталу на користь материнських структур, включаючи надання і погашення кредитів, розміщення коштів на коррахунках, виплату відсотків і дивідендів, повернення субординованого боргу, розподіл прибутку і капіталу, але при цьому не зачіпають розрахунки через ці банки для українців і не перешкоджають докапіталізації та продажу фінустанов.