Сбербанк: Робота замурованого офісу у Києві перервана

Активісти організації «Національний корпус», створеної на базі батальйону «Азов», другий день поспіль блокують роботу центрального офісу Сбербанку і не пускають всередину співробітників, передає РБК.

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У прес-службі Сбербанку підтвердили РБК, що на даний момент перервана робота центрального офісу в Києві, решта відділень в Україні працюють без труднощів.

У прес-службі головного управління Національної поліції України в Києві повідомили, що на місці акції присутні працівники правоохоронних органів, забезпечуючи громадський порядок.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня активісти, які вимагають анулювати ліцензію «Сбербанку Росії», замурували центральний вхід у відділення цієї установи на вулиці Володимирській у центрі Києва. Ще один вхід в банк вони заблокували мішками з піском.