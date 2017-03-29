Сестра загиблого у збитому Іл-76 десантника хоче повернути Порошенку орден брата (фото)

13:28, 29 березня 2017
Політика
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Гайдук обурена "відкритою підтримкою" Порошенком генерала Назарова.

Гайдук хоче повернути Орден брата Порошенку / facebook.com

Сестра загиблого у збитому Іл-76 десантника Іллі Гайдука хоче повернути президенту Орден Богдана Хмельницького III ступеня, який Порошенко вручив її брату посмертно. Про це Іляна Гайдук написала на своїй сторінці у Facebook, зазначивши, що зробила це у відповідь на відкриту підтримку главою держави генерала Назарова.

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"Петро Олексійович, у відповідь на Вашу відкриту підтримку генерала В.Назарова, засудженого в службовій недбалості, що призвела до загибелі 49 воїнів, хочу повернути Вам Орден "За мужність" третього ступеню, що був даний Вами моєму брату посмертно", - йдеться у її повідомленні.

Також Гайдук наголосила, що президент ігнорує звернення батьків у відкритому листі щодо відсторонення генерала від військової служби на час проведення судового розслідування, а також прохання родин загиблих зустрітись з ним.

27 березня Назаров був засуджений до 7 років позбавлення волі у справі про катастрофу Іл-76. Він визнаний винним у загибелі українських військових у збитому терористами Іл-76. У позбавленні військового звання відмовлено.

Як повідомляв УНІАН, 28 березня президент України Петро Порошенко заявив, що пропонуватиме відновити діяльність спеціальних військових судів

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Теги: #Порошенко#Назаров