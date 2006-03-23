Турчинов заявляє про існування транзитного сервера

Керівник центрального штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ заявляє про існування спеціальної мережі, за допомогою якої можна буде втрутитися в роботу сервера Центральної виборчої комісії.Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.Зокрема, за його словами, на початку місяця «Укртелекомом» була прокладена відповідна мережа, що дає можливість передавати 100 мегабіт на секунду інформації.

Пославшись на «надійні джерела», які О.ТУРЧИНОВ, натомість, не назвав, він стверджує, що процеси, пов’язані з зазначеною мережею, контролюють члени «Нашої України» Микола КАТЕРИНЧУК і Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Також О.ТУРЧИНОВ назвав адресу будинку, до якого проведена мережа. За його словами, він знаходиться у Києві на вул. Фрунзе, 15-а. Журналістам були продемонстровані фотознімки, зроблені навколо цього будинку, який, за словами О.ТУРЧИНОВА, знятий на приватну особу, і який, підкреслив керівник штабу БЮТ, оздоблений камерами спостереження, охороняється озброєними людьми, на подвір’ї відбувається розвантаження електронного обладнання.

Інша адреса, за словами О.ТУРЧИНОВА, з якою пов’язана зазначена мережа, знаходиться у Києві на вул. Спаській, де знаходиться штаб «Нашої України».

Він також наголосив, що технічні можливості цієї мережі дозволяють входити до серверу ЦВК, знімати інформацію в оперативному режимі, і при бажанні вносити в неї корективи.

О.ТУРЧИНОВ повідомив, що сьогодні БЮТ направив листи до ЦВК, де виклав усю відому представникам блоку інформацію стосовно зазначеної мережі, наголосивши на необхідності змінити паролі доступу до серверу ЦВК.

Також О.ТУРЧИНОВ зазначив, що з відповідними зверненнями БЮТ звернувся до СБУ і Генеральної прокуратури України.