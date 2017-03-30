У МЗС РФ запропонували "проаналізувати, хто такий український народ" із залученням "міжнародних експертів"

У МЗС РФ запропонували «проаналізувати, хто такий український народ, і в чому його справжні споконвічні інтереси» із залученням «міжнародних експертів». Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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«Серйозна робота – це важка, болісна, але єдино можлива в цьому випадку робота над помилками, над багаторічними помилками – відмова від націоналізму, відмова від ставки на радикальні сили, пошук національного консенсусу, припинення тих методів роздирання суспільства... зокрема, за мовною ознакою, й дійсно спроба аналізу інтересів України, спроба проаналізувати, хто такий український народ, у чому його справжні споконвічні інтереси, з кого він складається, як забезпечити права всіх категорій населення», - сказала Захарова.

«Це колосальна робота. Тут уже смолоскипами й націоналістичними гаслами не відбудешся. Тут потрібно серйозно – можливо навіть із залученням міжнародних експертів із тих організацій, які виробляють міжнародні положення про захист прав людини, національних меншин», - додала вона.

«Хочу підкреслити, що це не найгірше з того що буде – оскільки ніхто не ставить бар'єри на шляху до абсолютного ідеологічного колапсу, навпаки, процес лише набирає обертів, потім просто люди будуть ставити питання «хто винен» і шукати винних вже не на Донбасі, а в Києві й великих містах, у сусідніх будинках тощо», - заявила вона.

Захарова стверджує, що «не можна весь час годувати людей» зовнішнім ворогом і говорити про «міфічні танки, які, мабуть по повітрю, перекидають в Україну», а також про «агентів Кремля».

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. РФпоставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння й направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.