Ляшко задекларував вила, новий будинок дружини та мільйонні статки

Народний депутат і лідер Радикальної партії Олег Ляшко подав електронну декларацію про свої доходи за 2016 рік. Вказав, що жив лише на зарплату, проценти від депозитів та гроші, накопичені раніше. А їх у нього майже 27 млн грн, якщо всю валюту в готівці та на депозитах перевести в гривні, передає ТСН.

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Політик задекларував дві власні квартири в Києві на 367,2 кв. м та 95,5 кв. м, машиномісце на 23,6 кв. м, офіс на 182,8 кв. м, шість земельних ділянок у Княжичах Броварського району на Київщині. У його цивільної дружини Росіти Сайранен - дачний будинок на 296 кв.м і шість соток землі. Ляшко орендує частину житлового будинку на 75,4 кв. м., нежитлові приміщеня на 123,8 кв. м та земельну ділянку 0,12 га в Козині Обухівського району на Київщині. У цьому селі також живуть президент України Петро Порошенко у власному маєтку та нардеп і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко в орендованому.

Ляшко протягом останніх 20 років збирає колекційні монети із нейзільбера, срібла та золота, які випустив Нацбанк. Також вказав, що має п'ять монет зі срібла та золота іноземного походження. Ще нардеп задекларував вила селянські вказавши їх у розділі, де майно коштує понад 100 прожиткових мінімумів - понад 154 тис. грн. Ляшко також задекларував чотири дорогі наручні годинники Vacheron Constantin, Ulysse Nardin, Breguet, Audemars Piguet, тренажер - бігову доріжку, велотренажер, італійські меблі для кухні та спальні. У Росіти - чимало коштовних ювелірних виробів.

У Ляшка є Toyota Land Cruiser 2004 року випуску, а Росіта їздить на Mazda CX-5 2014 року випуску. Нардеп є власником 33,33% частки ЗАТ "Редакція газети "Політика".

Торік нардеп отримав 156 тис. 120 грн зарплати, тобто в середньому по 13 тис. грн щомісяця. Ще Верховна Рада виділила йому майже 170 тис. грн на ведення депутатської діяльності. Від депозиту в банку "Аркада" Ляшко отримав 223 тис. грн процентів. Ще 123 тис. грн - від депозитних процентів в "Ощадбанку". Отримав якийсь подарунок у негрошовій формі від Любові Павлівни Ляшко на 137 тис. грн. Ще одна стаття доходів - гонорари та інші виплати згідно з цивільно-правовим правочинами: ТОВ "Новини 24 години" виплатило йому майже 219 тис. грн.

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Ляшко тримає гроші на депозитах у трьох банках: в "Ощадбанку" - майже 391 тис. грн та 700 тис. доларів, в "Аркаді" - 1 млн 933 тис. грн, в "ПриватБанку" - 5 тис. грн. Готівкою нардеп тримає 30 тис. доларів, 70 тис. євро та 400 тис. грн.

У Росіти всі гроші лише в готівці: 500 тис. грн, 30 тис. доларів та 20 тис. євро. У декларації вказано, що торік вона позичила 60 тис. доларів. Скоріше за все, ці гроші пішли на купівлю вказаного вище дачного будинку на 296 кв. м у Києві. Його Росіта придбала на початку серпня 2016-го. Проте вартість не вказана в документі.