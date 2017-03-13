"Я вірила в неї", - Тимошенко розповіла про "розставання" із Савченко

Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко розповіла про стосунки із колишнім №1 партійного списку її фракції Надією Савченко. Про таку делікатну тему політик розповіла в інтерв’ю ТСН.

За словами Тимошенко, вона повірила у Савченко, адже асоціювала її із собою у зв’язку із тим, що вони обидві побували за ґратами.

«Я сприймала Надію Савченко, як жінку, кинуту за грати режимом. Для мене це була пряма асоціація з моїм життям. Я знала, що таке жінка за гратами без захисту. За гратами вона себе вела дуже мужньо. Вона виглядала як сильний патріот України. І ми розуміли, як відбувається система звільнення військовополонених в Росії, я знала, що треба підіймати її питання на найвищому політичному рівні. Бо по-іншому звільнити її буде просто неможливо. Її би просто там забули і вона можливо б там загинула. Я вірила в неї», - заявила Тимошенко.

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При цьому, що стосується подальшого виключення Савченко із фракції, то лідерка «Батьківщини» заявила, що вони із Надією «розсталися абсолютно мирно», але «Наші погляди на життя і на війну, на те, як рухатися Україні, розійшлися докорінно».

Раніше лідерка "Батьківщини" назвала розрив співпраці з Турчиновим найбільшим своїм болем.