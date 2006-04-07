Канцлер Німеччини обговорила з президентом Польщі ситуацію в Україні

Канцлер Німеччини Ангела Меркель обговорила у п`ятницю з президентом Польщі Лехом Качиньським ситуацію після виборів на Україні і в Білорусії. Про це йдеться в повідомленні відомства друк і інформацію федерального уряду.

"Федеральний канцлер Ангела Меркель мала сьогодні грунтовну телефонну бесіду з польським президентом Лехом Качиньським. Співрозмовники обмінялися своїми думками з приводу ситуації в Білорусії після президентських виборів і перспектив після парламентських виборів на Україні", - наголошується в прес-релізі.

Раніше цього ж дня Меркель розмовляла про ситуацію після виборів у Білорусії з лідером білоруської опозиції Олександром Мілінкевічем. Як заявив після цього Мілінкевіч журналістам, самий уже факт зустрічі з ним федерального канцлера Німеччини "демонструє, наскільки відкрито Німеччина підтримує демократичний розвиток в Білорусії".

РІА "Новости"