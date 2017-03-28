У ЄС без віз зможуть їздити навіть грузини із окупованих Росією Абхазії та Південної Осетії

Їздити без віз до країн Європейського Союзу зможуть громадяни Грузії, які проживають на окупованих територіях Абхазії і Південної Осетії. Про це заявив міністр закордонних справ Грузії Михаїл Джанелідзе, повідомляє "Грузия Online".

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"Особливо важливо те, що всі пов'язані з безвізовим сполученням блага будуть доступні для наших співгромадян, які проживають на окупованих територіях. МЗС, наші дипломатичні представники за кордоном працюють у 24-годинному режимі і будуть максимально сприяти кожному з наших громадян, щоб вони максимально отримали ту користь, яку дає безвізова мандрівка по Європі", - заявив Джанелідзе.

Нагадаємо, у вівторок, 28 березня (23:00 27 березня за київським часом) почав діяти безвізовий режим Євросоюзу для Грузії. Рішення про введення безвізового режиму для громадян Грузії надрукували 8 березня в Офіційному журналі Європейського Союзу. Воно мало набрати чинності через 20 днів. Цей термін настав саме 28 березня.