Черновецький вирішив «ощасливити» тих, хто живе на першому поверсі

Влада Києва доручила керівникам житлово-експлуатаційних організацій провести роз’яснювальну роботу з мешканцями квартир, розташованих на перших поверхах житлових будинків, можливість обміну їх житла на квартири поліпшеного планування, які розміщені на других та вищих поверхах. Звільнені квартири на перших поверхах будуть через аукціон продаватись підприємцям для влаштування офісів та закладів обслуговування киян.

Про це йдеться в розпорядженні Київської міської державної адміністрації від 16 січня 2009 р., текст якого оприлюднено на офіційному веб-порталі міської влади.

Як зазначається в документі, рішення прийнято з метою покращення житлових умов проживання мешканців квартир, розташованих на перших поверхах, та створення умов для розвитку малого підприємництва і розширення сфери надання соціальних послуг.

У свою чергу, ГУ житлового забезпечення доручено надати в КМДА на затвердження перелік квартир з поліпшеним плануванням, які можуть бути запропоновані мешканцям для обміну. Цей перелік передбачено розмістити в ЗМІ для ознайомлення мешканців міста.

Розпорядженням передбачено, що районні держадміністрації щомісячно будуть надавати до ГУ житлового забезпечення інформацію щодо мешканців квартир перших поверхів, які виявили бажання здійснити запропонований обмін.

Головне управління економіки та інвестицій зобов’язано вносити пропозиції щодо подальшого продажу через аукціон квартир на перших поверхах.

Як повідомляв УНІАН, 27 січня заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявив журналістам, що розпорядження про відселення мешканців перших поверхів житлових будинків з метою продажу цих приміщень підприємцям не існує і що влада Києва лише обговорює це питання.