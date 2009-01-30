Ющенко доручив Медведьку голосно промовити прізвище Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав доручення Генеральній прокуратурі здійснити перевірку фінансування захищених статей бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на зустрічі з міністром оборони Юрієм ЄХАНУРОВИМ, на якій був присутні генпрокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО.

В.ЮЩЕНКО заслухав звіт міністра оборони про відключення 72 військових об’єктів від електроенергії і попросив генпрокуратуру провести за цим фактом перевірку.

Він також попросив О.МЕДВЕДЬКА, аби звіт про здійснену роботу був публічним, щоб всі знали, хто не може або не хоче фінансувати захищені статті бюджету.

Також він доручив Генпрокуратурі до кінця дня забезпечити відновлення електропостачання на 8 військових об’єктах, які мають стратегічне значення для держави.