СП вимагає від Тимошенко терміново переписати бюджет під нову ціну на газ

У Секретаріаті Президента закликають уряд терміново внести зміни до державного бюджету на 2009 рік з урахуванням нової ціни на газ і не виключають, що це зробить глава держави у разі бездіяльності уряду в цьому питанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він зауважив, що ресурсів у держбюджеті вистачить максимум на чотири-п’ять місяців, тому уряд має терміново переглянути бюджет хоча б з урахуванням нової ціни на газ.

При цьому заступник керівника Секретаріату Президента зауважив, що вчорашнє рішення Національної комісії регулювання енергетики сильно вдарить по місцевим бюджетам, оскільки вони розраховувались, виходячи з ціни на газ в 1900 грн., а фактично з лютого доведеться платити на 30% більше.

Крім того, Р.БЕЗСМЕРТНИЙ наголосив, що на сьогодні дефіцит місцевих бюджетів в середньому становить від 250 до 300 млн. грн.

«Це колосальні кошти, і треба розуміти, що це дефіцит лише по захищеним статтям, і тому говорити і називати ту статистику, про яку сьогодні говорить центральний уряд, він просто говорить неправду», - сказав Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Він нагадав, що держбюджет, за оперативними даними, станом на вчорашній день виконаний лише на 55%. Трохи краща ситуація з місцевими бюджетами, але вже сьогодні вони змушені фінансувати лише захищені статті, й то на них не вистачає коштів.

За словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, буде добре, якщо у лютому та березні з місцевих бюджетів буде змога виплачувати зарплати бюджетникам. Він зауважив, що вже сьогодні існують заборгованості із зарплаті в регіонах, в тому числі працівникам силових структур.