ЗМІ дізналися, хто може змінити Гонтареву на посаді глави Нацбанку
ЗМІ називають ймовірних кандидатів на посаду Гонтаревої.
Новим главою Нацбанку України (НБУ), який змінить на цій посаді Валерія Гонтареву після її відставки, може стати нинішній керівник Приватбанку Олександр Шлапак, передає Апостроф.
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За оцінками експертів, очолити регулятор можуть також екс-міністр фінансів України Ігор Уманський або старший радник "Альфа-банку" Роман Шпек. Кандидатуру останнього, за чутками, запропонувала президенту сама Валерія Гонтарева.
"Серед ймовірних кандидатів можна називати Романа Шпека, Ігоря Уманського й нинішнього керівника ПриватБанку Олександра Шлапака", - повідомив політичний експерт Ярослав Макітра.
Як повідомляв УНІАН, раніше в ЗМІ з'явилися публікації про те, що Гонтарева написала заяву про відставку. У прес-службі НБУ цю інформацію спростували.
Верховна Рада 19 червня 2014 року підтримала пропозицію президента України Петра Порошенка про звільнення Степана Кубіва з посади голови Національного банку та про призначення на цю посаду Валерії Гонтаревої.
Згідно з Конституцією, голова НБУ призначається Верховною Радою за поданням президента України строком на 7 років.