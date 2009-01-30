Ющенко: чи не є це продуманою загрозою банкрутства Нафтогазу?

Українська сторона виконуватиме газові контракти на постачання газу до України і його транзиту до Європи, підписані керівництвом НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» 19 січня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на зустрічі з журналістами заявив президент України Віктор ЮЩЕНКО.

«Ми повинні прийняти факт – контракти підписані, і ми ці контракти повинні виконувати. І ми виконуватимемо ці контракти», - заявив Президент.

При цьому він зазначив, що контракти не вигідні Україні, перш за все, в частині встановлення ставки на транзит газу, яка, на його думку, повинна бути значно вищою – близько 4 дол. США.

В.Ющенко також заявив, що в результаті роботи за підписаними контрактами у 2009 році дефіцит бюджету НАК «Нафтогаз України» зросте в 5 разів порівняно з 2008 роком, і обчислюватиметься «десятками мільярдів гривень».

«Чи не є це продуманою загрозою банкрутства НАК "Нафтогаз України"?» - зазначив Президент.

Як повідомляв УНІАН, Правління НАК «Нафтогаз України» схвалило дії голови правління компанії Олега ДУБИНИ і першого заступника голови правління Ігоря ДІДЕНКА з підписання довгострокових контрактів з ВАТ «Газпром» щодо умов транзиту природного газу через територію України до європейських країн і постачання (купівлі-продажу) природного газу для споживачів України.

Довідка УНІАН. 19 січня в Москві були підписані газові контракти між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром». Зокрема, був підписаний договір купівлі-продажу газу на 2009-2019 роки. Україна одержала знижку в 20% від середньоєвропейської ціни на газ, яка в першому кварталі 2009 року становить 450 дол. за тис. куб. м. Українська сторона, натомість, зберігає ставку транзиту в 2009 році на рівні 2008 року - 1,7 дол. за тис. куб. м на 100 км. Ціна змінюватиметься за формулою щокварталу. Об`єм постачання газу до України в 2009 році становитиме 40 млрд. куб. м. З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.