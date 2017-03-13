Кабмін просять негайно оприлюднити текст Меморандуму з МВФ - Хомутиннік

Депутатська група «Партія «Відродження» направила прем’єр-міністру України офіційного листа з вимогою оприлюднити оновлений текст Меморандуму з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Про це повідомив під час засідання погоджувальної ради Верховної Ради України керівник депутатської групи Віталій Хомутиннік.

Він підкреслив, що «Партія «Відродження» просить презентувати документ у парламенті цього пленарного тижня.

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«Депутатська група «Партія «Відродження» також обурена тим рівнем перемовин із Міжнародним валютним фондом, і ми направили листа на адресу прем’єр-міністра минулого тижня з вимогою оприлюднити Меморандум. І просимо, щоб цього тижня міністр фінансів чи прем’єр-міністр прибули до парламенту та розповіли про ситуацію, що складається в перемовинах із МВФ», – сказав Хомутиннік.

Він також закликав віце-прем’єр-міністра Степана Кубіва, який був присутній під час засідання погоджувальної ради, проінформувати лідерів фракцій про перебіг перемовин.

«Складається враження, ніби кредит у МВФ бере особисто прем’єр-міністр Володимир Гройсман чи президент Петро Порошенко. Ніхто не інформує ні суспільство, ні парламент, що врешті-решт закладається під цей кредит. Принаймні, основні тези – що буде з землею, що буде з пенсійною реформою. З основними питаннями, які сьогодні турбують громадян України», – підкреслив керівник депутатської групи «Партія «Відродження».