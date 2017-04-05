Рада дозволила мешканцям гуртожитків безкоштовно приватизувати приміщення

Верховна Рада України ухвалила закон, що передбачає можливість приватизації житла у гуртожитках громадянами, які проживають і зареєстровані в них більш як п'ять років.

За ухвалення законопроекту №1076 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків» проголосували 256 депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.

В ході виступу щодо цього законопроекту заступник голови Комітету ВР з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Андрій Шинькович зазначив, що прийняття документа сприятиме реалізації житлових прав громадян, які не мають власного житла і на законних підставах проживають у гуртожитках.

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«Право приватизації поширюється на тих, хто стоїть у черзі на житло, не має власного житла, має або мав трудові відносини з підприємством, яке надало житло, має договір оренди. Цим законопроектом надається право приватизувати житло тим людям, які зареєстровані у гуртожитках більш як п'ять років, шляхом безоплатної приватизації житлових і нежитлових приміщень у гуртожитках, в яких вони проживають», - сказав Шинькович, додавши, що в законопроекті враховано пропозиції президента.

При цьому він зазначив, що приватизувати житло можна буде через органи місцевого самоврядування.

Згідно з документом, громадяни та члени їхніх сімей набувають право на приватизацію житлових приміщень у гуртожитках після їх передачі у власність відповідної територіальної громади.

Крім того, передбачається, що гуртожитки державної форми власності передаються у власність територіальних громад на безкомпенсаційній основі. Гуртожитки ж, включені до статутних капіталів товариств, передаються у власність територіальних громад або на безкоштовній основі, або з компенсацією за згодою власника. Якщо власник відмовляється передати гуртожиток, він може бути відібраний за рішенням суду.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 20 квітня 2016 року підтримала у другому читанні і в цілому законопроект №1076 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо уточнення сфери застосування та удосконалення окремих положень передачі гуртожитків у власність територіальних громад і забезпечення реалізації житлових прав законними мешканцями гуртожитків)».

20 травня 2016 року президент Петро Порошенко ветував цей закон і направив його на повторний розгляд парламентом.