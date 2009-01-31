Тимошенко позачергово збере міністрів

Cьогодні, 31 січня, о 14.00 відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату уряду.

Засідання відбудеться на 7-му поверсі Будинку уряду – вул. Грушевського, 12/2.

Акредитація триватиме до 12.00 31 січня за телефонами: 256-77-69, 256-75-82, 8-050-441-24-05, 8-067-230-17-05.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора заявляла, що на цьому засіданні уряд планує виділити із резервного фонду Кабміну 30 млн. грн. на проведення капітального ремонту міжнародного дитячого центру «Артек».