Янукович різко передумав забирати крісло Тимошенко?

Верховна Рада поки що не визначилась з днем розгляду питання стосовно ситуації в Україні та дій органів влади із подолання кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

За його словами, на Погоджувальній раді лідерів фракцій, що відбулося о 15.00, було знайдено компромісне рішення щодо порядку розгляду цього питання, однак дискусія щодо дня його розгляду продовжиться.

М.ТОМЕНКО зауважив, що на засідання ВР, де буде розглядатися питання щодо ситуації в Україні та дій органів влади, спрямованих на подолання кризи, будуть запрошені Президент України, прем’єр-міністр та склад уряду.

«Очевидно, наслідком розгляду такого питання може бути голосування стосовно Програми дій уряду на 2009 рік або резолюція про недовіру уряду», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що ВР повинна буде або підтримати ініціативу фракції Партії регіонів щодо недовіри уряду, або підтримати Програму дій Кабміну. «В той же час залишається невизначеним день розгляду цього питання», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що більшість лідерів фракцій не зрозуміли, чому лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, який наполягав на терміновому розгляді цього питання, тепер відстоює необхідність його розгляду у четвер. «Саме ця обставина не дала змоги ухвалити рішення, коли буде розглядатися та голосуватися резолюція щодо недовіри», - сказав М.ТОМЕНКО.

Він припустив, що фракція ПР прекрасно розуміє, що на сьогодні немає достатньої кількості голосів за відставку уряду і тому шукає можливість спільно з командою Президента зробити все, аби 4-та сесія ВР взагалі не відкрилася, щоб через 30 днів дати можливість Президенту повернутися до теми дострокових виборів.