"Негатив ще треба пережити": Гонтарева розповіла, чим займеться після відставки

Глава НБУ Валерія Гонтарева пізніше вирішить, чим займатиметься надалі. Про це вона заявила під час брифінгу.

"Зараз мені дуже важко навіть думати про нову роботу. Той негатив, який був до мене останні три роки, це ж треба ще пережити", - заявила глава Нацбанку.

Також Гонтарева розповіла, що хоче кілька місяців просто провести зі своєю сім'єю. "Я дуже хочу наступні кілька місяців провести зі своєю родиною. А вже потім я вирішу, що я робитиму далі. Зараз навіть не хочу про це думати", - заявила вона.

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Як повідомляв УНІАН, 10 квітня глава Національного банку України Валерія Гонтарева оголосила про відхід зі своєї посади. "Я сьогодні хвилююся, тому що майже після трирічного терміну перебування на посаді я прийняла рішення залишити цю посаду. Я подала президентові прохання про відставку з 10 травня", - сказала вона.