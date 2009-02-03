Партія регіонів порівнює Тимошенко з карточним шулером

Партія регіонів вимагає відповідальності Президента Віктора ЮЩЕНКА та прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО за катастрофічний стан української економіки.

Про це йдеться в заяві партії, переданій УНІАН її прес-службою.

“Нинішня влада, як торішній сніг, не потрібна нікому. Своєю некомпетентністю, безвідповідальністю, непрофесійністю і постійними чварами вона «дістала» всіх: студента, який не отримує стипендію, робітника, який втратив роботу, підприємця, якого задавили податками, пенсіонера, якого перетворили в жебрака. Немає сьогодні на нашій землі людини чи категорії громадян, які сказали б: мені добре жити з цією владою», – йдеться у заяві.

Партія регіонів заявляє, що “влада переконує громадян з екранів телевізорів, що бюджет виконується чудово, а сама маніпулює цифрами, як карточний шулер, затіявши з народом нечесну і небезпечну гру”.

“Замість того, щоб думати, як здешевити хліб для людей, який знову подорожчав, народу розповідають про те, як успішно, виявляється, українські селяни продають зерно Європі. Влада займається двома речами: або розповідає казки про всеукраїнське благо, або обливає одна одну брудом з екранів телевізорів. Чого люди тільки не наслухалися від них. «Президент – корупціонер», - заявляє прем’єр. «Вона – воровка», - чуємо у відповідь. Уже весь світ сміється з цього», – заявляють в Партії регіонів.

За даними “регіоналів”, “у результаті непрофесійності і авантюрності цієї влади Україна втратила третю частину внутрішнього валового продукту”.

“Ми вимагаємо, щоб вони разом несли відповідальність за заподіяне. Щоб і Президент, і Прем’єр, і голова Нацбанку разом прийшли до парламенту і склали перед народом звіт. Ми рішуче вимагаємо відповідальності Президента і прем’єр-міністра, і нас у цьому підтримує народ. За останніми соціологічними дослідженнями, 88,3% українців вважають економічний стан України жахливим. Якщо влада спробує уникнути відповідальності за содіяне нею, вся країна підніметься на загальноукраїнську акцію протесту”, – йдеться в заяві.