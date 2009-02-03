Відбудеться всеукраїнська акція Народного протесту «Дістали!»

Рух Народний протест «Дістали!» 4 лютого з 12.00 до 15.00 проведе всеукраїнську акцію протесту, мета якої - попередити владу про відповідальність за бездіяльність у період кризи, а також про погіршення ситуації в країні.

Учасники Народного протесту «Дістали!» закликають всіх, хто незадоволений безвідповідальними діями влади й ігноруванням інтересів народу, сигналити 4 лютого з 12.00 до 15.00 біля будинків Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Секретаріату Президента та біля місцевих органів влади в інших містах України.

Організатори Народного протесту обіцяють передати чиновникам попередження про початок контролю над діями політиків і про можливе притягнення їх до відповідальності за дії або бездіяльність, що шкодять Україні.

Біля будинків Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України та Секретаріату президента будуть виставлені Народні трибуни зі звукопідсилюючою апаратурою. Всі бажаючі дістануть можливість висловити владі правду про ситуацію в країні.

Початок роботи Народних трибун о 12.00.

Перша зупинка провідної колони о 12.15 біля Кабінету міністрів України.

Докладніше про всеукраїнську акцію Народного протесту «Дістали!» можна дізнатися на сайті руху "Дістали".

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: (044) 287-37-64, (095) 200 0809.

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