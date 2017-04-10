Турчинов: втеча Януковича створила юридичну колізію, важливо було залишити його в Києві
Законодавством не передбачено, що президент може втекти.
Втеча Януковича створило юридичну колізію для проведення дострокових виборів, важливо було не дати йому втекти.
Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, який у лютому-червні 2014 року був в.о. президента, пише "Українська правда".
Читайте такожАдвокат Януковича заявляє, що йому досі не вручено підозру у держзраді
"Я все робив для того, щоб зупинити Януковича і доставити його до Києва. Це було дуже важливо, тому що його втеча створювала юридичну колізію", - заявив Турчинов, коментуючи думку, що Януковичу спеціально дали втекти.
Він пояснив, що законодавством не передбачено, що президент може втекти.
"Згідно Конституції, він може померти, захворіти або зійти з розуму - і його можуть визнати недієздатним, або він сам може подати у відставку. Терміна "президент-втікач" в Конституції просто не існує. Тому для мене було дуже важливо привезти його в Київ. Я б знайшов аргументи, щоб переконати Януковича написати заяву про добровільну відставку. Потім його відвезли до Лук'янівське СІЗО, де б він чекав справедливий вирок суду за всі свої злочини", - вважає Турчинов.