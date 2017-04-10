Турчинов: втеча Януковича створила юридичну колізію, важливо було залишити його в Києві

Втеча Януковича створило юридичну колізію для проведення дострокових виборів, важливо було не дати йому втекти.

Про це заявив секретар РНБО Олександр Турчинов, який у лютому-червні 2014 року був в.о. президента, пише "Українська правда".

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"Я все робив для того, щоб зупинити Януковича і доставити його до Києва. Це було дуже важливо, тому що його втеча створювала юридичну колізію", - заявив Турчинов, коментуючи думку, що Януковичу спеціально дали втекти.

Він пояснив, що законодавством не передбачено, що президент може втекти.

"Згідно Конституції, він може померти, захворіти або зійти з розуму - і його можуть визнати недієздатним, або він сам може подати у відставку. Терміна "президент-втікач" в Конституції просто не існує. Тому для мене було дуже важливо привезти його в Київ. Я б знайшов аргументи, щоб переконати Януковича написати заяву про добровільну відставку. Потім його відвезли до Лук'янівське СІЗО, де б він чекав справедливий вирок суду за всі свої злочини", - вважає Турчинов.