Ющенко привітав Путіна

Президент України Віктор ЮЩЕНКО надіслав вітання Президентові Російської Федерації Володимиру ПУТІНУ з нагоди дня народження.

Про це повідомили УНІАН в офіційному представництві глави Української держави (Сьогодні Президент РФ відзначає своє 54-річчя. - УНІАН).

В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що “наші спільні зусилля, спрямовані на розвиток добросусідських і партнерських українсько-російських відносин у всіх сферах, цілком відповідають прагненням та інтересам народів України й Російської Федерації, а також сприяють зміцненню стабільності й безпеки в Європі”.

Також Президент України сподівається, що “найближчим часом ми продовжимо наш конструктивний діалог”. Користуючись нагодою, В.ЮЩЕНКО підтвердив запрошення В.ПУТІНУ відвідати Україну.

“Сердечно бажаю Вам, шановний Володимире Володимировичу, щастя, міцного здоров`я й благополуччя Вашій родині та близьким, успіхів у відповідальній державній діяльності на благо й процвітання дружнього російського народу”, йдеться у вітанні.