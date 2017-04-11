G7 закликала Росію допустити правозахисні місії в окупований Крим

Країни «Великої сімки» стурбовані погіршенням ситуації у сфері прав людини в окупованому Криму і закликають Росію допустити правозахисні місії на півострів. Про це йдеться у спільному комюніке міністрів закордонних справ країн G7 за результатами дводенних консультацій в італійському місті Лукка.

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«Ми єдині в нашому переконанні, що криза в Україні може бути вирішена тільки дипломатичними засобами, у повній повазі до міжнародного права і принципів та при повній підтримці незалежності, територіальної цілісності і суверенітету України», - йдеться в заяві.

Країни G7 знову засуджують анексію Кримського півостріва Російською Федерацією та підтверджують політику її невизнання і санкцій проти тих, хто до цього причетний.

«Ми стурбовані повідомленнями, що заслуговують на довіру, про погіршення ситуації у сфері прав людини в Криму і закликаємо Російську Федерацію забезпечити належний і безперешкодний доступ міжнародних правозахисних місій зі спостереження за правами людини і правозахисних неурядових організацій до Криму», - наголошується в комюніке.