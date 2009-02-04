Турчинов про кризу, дезинформацію, Банкову та сантехніку

Перший віце-прем’єр міністр України Олександр ТУРЧИНОВ радить співробітникам Секретаріату Президента України утримуватися від коментарів щодо економічних тенденцій, які позначаються в країні на фоні світової кризи.

Про це О.ТУРЧИНОВ заявив у прямому ефірі 5 каналу.

“Мені здається, що вони повинні за фахом коментувати ті речі, за які вони відповідають, тобто за сантехніку в президентському палаці, чи там інші технічні питання. На це повинні бути спрямовані зусилля патронажної служби”, – сказав О.ТУРЧИНОВ.

Водночас віце-прем’єр спростував те, що уряд нібито замовчує правдиву інформацію про справжні наслідки світової кризи для української економіки. “Ніхто не говорить, що у нас все нормально. Не можна замовчувати ті проблеми, які є. Кожен громадянин України бачить не тільки на екранах телевізорів, але й у реальному житті проблеми, які дійсно є. На жаль, наших зовнішніх ринків не відновлено, і свій експортний потенціал Україна ще не відновила, а багато підприємств зорієнтовані саме на експорт”, – пояснив він.

Коментуючи екстрене звернення Президента України Віктора ЮЩЕНКА, О.ТУРЧИНОВ зазначив, що глава держави не може дезінформувати націю. “Казначейство звело усі цифри у дуже складних умовах. Безумовно: глобальна криза, і Україна знаходиться у вирі цієї кризи. Але, не зважаючи на це, державний бюджет (у січні) був виконаний і перевиконаний”, – підкреслив перший віце-прем’єр міністр.

Як повідомляв УНІАН, останніми днями працівники Секретаріату Президента України і сам В.ЮЩЕНКО заявляли про необхідність перегляду держбюджету на 2009 рік через “нереальність” ухваленого кошторису.

30 січня Президент у екстреному зверненні до українського народу у зв`язку зі складною економічною ситуацією в Україні заявив, що “повну відповідальність... за економічне становище, за зрив бюджетного процесу, за руйнацію банківської системи несе особисто прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО”.

Глава держави також зазначав, що на кінець січня уряд не зібрав і половини запланованого обсягу податків і зборів.