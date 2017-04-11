Використання Росією Криму для війни в Сирії загрожує безпеці Європи - МЗС

Використання Росією окупованого Криму для проведення військових операцій в Сирії становить серйозну загрозу безпеці Європейського континенту. Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства за підсумками зустрічі глав МЗС країн G7 в італійському місті Лукка.

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«Міністерство закордонних справ України переконане, що мілітаризація Кримського півострова та його використання в інтересах військових операцій РФ у Сирії становить серйозну загрозу європейській безпеці. Така практика також йде врозріз з міжнародними зусиллями, спрямованими на мирне врегулювання на Близькому Сході», - наголосили у відомстві.

«Ми також вітаємо підтвердження з боку «Великої сімки» відданості повному виконанню Мінських домовленостей та визнання того, що Росія має виконувати власні зобов’язання: припинити вогонь, вивести війська з території України та повернути Україні контроль над державним кордоном. Ми відзначаємо та цінуємо позицію «Великої сімки» щодо продовження санкцій до того часу, поки Росія не залишить українську землю», - підкреслили українські дипломати.

Також в українському МЗС звернули увагу, що «Велика сімка» визнала прогрес України у процесі здійснення реформ.

«Ми розуміємо, що нам слід ще багато зробити на цьому шляху і за постійної підтримки з боку наших партнерів ми досягнемо успіху», - додали у зовнішньополітичному відомстві.