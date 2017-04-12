Скандал довкола Дорна: у Мінкульті прокоментували інтерв'ю українського співака росЗМІ

Міністр культури України Євген Нищук вважає неприпустимими висловлювання українського співака Івана Дорна в інтерв'ю російським ЗМІ, в якому той назвав агресію Росії проти України "сваркою".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам перед засіданням уряду.

"Мені шкода, що Іван Дорн так прокоментував. У нього може бути різна особиста позиція, в тому сенсі - допомагає він, чи не допомагає (воїнам АТО - УНІАН), але говорити про сварку і так, наче тут у нас нічого не відбувається - це недостойно",- заявив Нищук.

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При цьому він зазначив, що Мінкульт може лише декларативно реагувати на заяви Дорна.

"Він не є в якійсь державній установі чи закладі культури, де ми маємо можливість якось на нього вплинути...Юридично ми ніяк не можемо на нього впливати",- пояснив міністр.

Як повідомлялося, раніше Дорн в інтерв'ю російському журналісту назвав агресію Росії проти України "сваркою", а також відхрестився від інформації про те, що допомагав воїнам АТО. Також Дорн назвав росіян "братами".