Яценюк: за такий газовий контракт Тимошенко винесла б Януковича на вилах

Екс-голова Верховної Ради, лідер громадської організації "Фронт змін" Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, що за умови застосування нинішньої “газової формули" ціна на газ для України може становити 600 доларів за 1 тис. кубометрів.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День" опублікованому у №17 від 4 лютого 2009 року.

"...Я не виключаю того, що після певного періоду часу ми можемо без політичного вереску прийти з росіянами до того, щоб просто переглянути саму формулу. Там така формула, що при певних обставинах ціна на газ буде становити 600 доларів за 1000 кубів газу. Ми не маємо права вдвічі більше споживати газу, ніж поляки. Ми не можемо бути найбільшим покупцем газу в Європі і мати найменший ВВП на душу населення. Крім цього, я вніс законопроект по газовій монополії. До того моменту, поки не буде схеми лібералізації ринку, як електроенергетичного, так і газового, хай «Нафтогаз» буде монополістом", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Водночас, йому "дуже дивною видається поведінка опозиції в цій газовій війні".

"Якби сьогоднішня опозиція була владою і привезла такий газовий контракт, то сьогоднішня влада, якби стала опозицією, винесла б її на вилах. На вилах! Я знаю, що кажу. Тому там історія темна. Я в ній розбиратися не хочу. Хай розбираються ті, кому це належить", - зауважив А.ЯЦЕНЮК.