В Раді вимагають замінити всіх членів НКРЕКП

Фракція «Народний фронт» внесла на розгляд Верховної Ради законопроект №6073 про повне оновлення складу Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Про це заявив керівник фракції Максим Бурбак під час звіту в парламенті голови НКРЕКП Дмитра Вовка.

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«Це ініціатива «Народного фронту» - законопроект №6073 - про повну заміну членів НКРЕКП. Тоді це буде точно незалежний і компетентний орган», - наголосив він.

Керівник фракції «Народний фронт» зазначив, що «Нацкомісія повинна була розробити механізм повернення до державної власності газових мереж, а не вводити абонплату за газ. Це не плата за підключення, це - податок на користь Фірташа й Льовочкіна».

«Ми правильно зробили, що повернули Верховній Раді функцію парламентського контролю. І треба кожної середи заслуховувати таких керівників», - сказав Максим Бурбак.

Він також закликав Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, скасувати рішення про підвищення тарифу на освітлення вулиць в нічний час.

«Коли ви зміните це ганебне рішення про підвищення у 5 разів тарифу на освітлення вулиць в селах!?» - обурився Бурбак.

Він наголосив, що через високі тарифи вулиці в сільській місцевості не освітлюють, через що зростає злочинність.