ДТП за участю авто Савченко: сестра нардепа розповіла подробиці інциденту

Сестра Надії Савченко Віра розповіла подробиці інциденту, який стався вранці у Деснянському районі Києва. Віра розповіла, що за кермом авто була вона, передає ТСН.

А під час маневру вона не побачила жінку, яка виходила з-за іншого автомобіля. Швидкість руху була мінімальною. "Я жінку не збивала, просто штовхнула", - запевнила Віра.

Постраждала поскаржилась на біль у коліні. Надія Савченко вийшла з авто та надала жінці першу допомогу: оглянула коліно, обробила балончиком із заморозкою від травм та забинтувала. Сестри дочекались швидкої та передали жінку лікарям.

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Далі Надія поїхала у своїх справах, а на місці події залишилась Віра.

"Це моя проблема", - наголосила Віра Савченко, закликаючи не приплутувати до пригоди Надію.

Нині Віра залишається на місці пригоди, також на зв'язку з лікарями, щоб дізнатись, яке лікування необхідно постраждалій.

Як стало відомо ТСН з власних джерел, жінку доправили до лікарні швидкої допомоги, вона отримала незначні ушкодження.

Раніше УНІАН повідомляв, що у Києві на Троєщині автомобіль із Савченко збив літню жінку.