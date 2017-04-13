У Києві на Троєщині автомобіль із Савченко збив літню жінку (фото)
10:41, 13 квітня 2017Інциденти
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Савченко брала активну участь у наданні потерпілій першої допомоги.
Інцидент відбувся на вулиці Драйзера, 4 / ТРОЕЩИНА ВК* | Киев
Сьогодні, 13 квітня, у Києві близько 9:00 водій народного депутата Надії Савченко збив літню жінку.
Як йдеться в повідомленні спільноти «Троещина ВК» у соцмережі «Вконтакте», ДТП відбулася на вулиці Драйзера, 4.
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«10 хвилин (9:00. 13 квітня) назад наша шановна Савченко, точніше її водій, збиває бабусю (Драйзера 4)», – повідомляють очевидці події.
Судячи з прикріплених до посту фото, Савченко приймала активну участь у наданні потерпілій першої допомоги.
Про стан постраждалої поки невідомо.
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