У Києві на Троєщині автомобіль із Савченко збив літню жінку (фото)

Сьогодні, 13 квітня, у Києві близько 9:00 водій народного депутата Надії Савченко збив літню жінку.

Як йдеться в повідомленні спільноти «Троещина ВК» у соцмережі «Вконтакте», ДТП відбулася на вулиці Драйзера, 4.

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«10 хвилин (9:00. 13 квітня) назад наша шановна Савченко, точніше її водій, збиває бабусю (Драйзера 4)», – повідомляють очевидці події.

Судячи з прикріплених до посту фото, Савченко приймала активну участь у наданні потерпілій першої допомоги.

Про стан постраждалої поки невідомо.