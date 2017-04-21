Холодницький назвав ім’я другого фігуранта у справі Мартиненка

У справі про завдання збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" затримано першого заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Перелому, який також фігурує в кримінальному провадженні щодо завдання збитків ПАТ «Одеський припортовий завод».

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький сьогодні журналістам у Києві.

«Дійсно, було погоджено підозру ще одному фігуранту - це Сергій Перелома (перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома – УНІАН). Він відомий по справі Одеського припортового заводу, він також затриманий, вручена йому підозра», - заявив він.

«У питанні щодо запобіжного заходу будемо також просити (Переломі) тримання під вартою з альтернативою внесення застави в 100 млн грн», - додав Холодницький.

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Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата, екс-голову комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Миколу Мартиненка в рамках розслідування у справі ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

За версією слідства, державне підприємство «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

Того ж дня в НАБУ заявили про затримання другого фігуранта у справі завдання збитків ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат", проте прізвища його не назвали, лише додавши, що зазначена особа вже має статус обвинуваченого у справі Одеського припортового заводу». Наразі справа щодо завдання збитків ПАТ «ОПЗ» в розмірі 205 млн грн розглядається в суді.