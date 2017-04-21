У НАЗК пропонують створити при агентстві службу розпорядника державних реєстрів

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак пропонує створити при НАЗК службу розпорядника державних реєстрів агентства, на кшталт служби державного реєстру виборців на базі ЦВК.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила на засіданні Комітету Верховної Ради з протидії і запобігання корупції.

“Не потрібно винаходити велосипед, оскільки вже існує ефективна практика роботи з реєстром. Я пропоную на законодавчому рівні внести зміни до закону про запобігання корупції, щоб на базі НАЗК створити службу розпорядника державних реєстрів агенції за аналогією Центрвиборчкому”, - сказала Корчак.

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Вона зазначила, що ця служба має підпорядковуватися виключно голові НАЗК, і займатиметься системним адмініструванням реєстру.

“Це буде юридичне вирішення проблеми, і тоді можна буде чітко сказати, що відповідальність за роботу реєстру несе голова НАЗК і керівник цієї служби”, - сказала Корчак.

Як повідомлялося, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак заявила, що вбачає у діях посадових осіб Держспецзв’язку та ДП «Українські спеціальні системи» ознаки службових злочинів, які дискредитують ідею запобігання корупції, електронного декларування доходів та потребують відповідного правового реагування.

Вона звернулася до правоохоронних органів з проханням перевірити діяльність Держспецзв’язку та ДП «УСС» на наявність ознак службових злочинів. Також У НАЗК визнали збій у роботі реєстру поважною причиною несвоєчасного подання е-декларацій.