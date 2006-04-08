Член БЮТ, обраний до Київської міськради Михайло Бродський вважає, що БЮТ зможе співпрацювати з новообраним мером Києва Леонідом Черновецьким.

"Я, приміром, вірю, що Черновецький прийшов працювати чесно", - сказав він в інтерв’ю "Дзеркалу тижня", опублікованому в суботу.

"Ми до багато чого ставимося по-різному, і наші погляди на цілий ряд речей не збігаються. Та якщо нам удасться знайти спільну мову, мені здається, ми зможемо попрацювати на киян і показати, яким насправді має бути наше місто", - зазначив Бродський.

Він сказав, що знає Черновецького п’ятнадцять років, за час яких вони не раз допомагали один одному.

"Можу розповісти, як я прийшов до Черновецького й сказав: "У твоєму банку закладене все моє майно під кредит, за який я не можу виплачувати відсотки, тому що я — банкрут. Продавай". І він вісім місяців не брав із мене відсотки, поки я не оговтався і не почав їх виплачувати. Черновецький справді спроможний на людські вчинки", - сказав Бродський.

Він також розповів, що його не хочуть призначати секретарем Київської міськради (БЮТ набрав більшість голосів на виборах до Київради).

"Перша проблема, на яку ми наразилися в Київраді, аналогічна тій, що виникла в масштабах країни: "Наша Україна" готова вступати в коаліцію з БЮТ, та лише за умови, якщо Тимошенко не буде прем’єр-міністром. Так і в Київраді — і "Наша Україна", і всі інші готові об’єднуватися, але тільки аби Бродський не був секретарем міськради", - зазначив він.

"Бо хабарів він не бере й домовитися з ним неможливо. І це реальна проблема", - сказав Бродський, додавши, що з його обранням секретарем міськради не згодні навіть деякі члени БЮТ.

"Позаяк від мене це залежатиме, я не дам красти київським чиновникам, котрі всі без винятку (нехай подають на мене в суд!) беруть участь у крадіжці. Омельченко створив систему кругової поруки — усі крадуть, хто що може. І тому ніхто нікого не ловить за руку", - вважає Бродський.

На питання, як він оцінює те, що Київ очолив представник нетрадиційної харизматичної церкви, Бродський відповів: "Давайте навчимося оцінювати людину не за його національною приналежністю, віросповіданням і кольором шкіри, а виходячи з того, чесний він чи покидьок, професіонал чи профан".

"І тоді випадок, який відбувся у Франції, не здаватиметься нам чимось екзотичним. Там теж багато хто кричав, що мером Парижа ніколи не виберуть гомосексуаліста. Проте вибрали, і тепер парижани моляться на свого мера", - розповів Бродський.

Українська правда