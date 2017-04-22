Суд пішов до нарадчої кімнати ухвалювати рішення про обрання запобіжного заходу Мартиненку

Слідчий суддя Солом'янського районного суду Києва Олександр Бобровник пішов до кімнати для нарад з метою ухвалення рішення про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутату Миколі Мартиненку, підозрюваного у розкраданні коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Як передає кореспондент УНІАН, впродовж майже трьох годин сьогоднішнього судового засідання у своїх виступах, як і зазвичай, сторони-учасниці процесу висловлювали протилежні точки зору.

Зокрема, сторона обвинувачення наполягає на тому, що суд має задовольнити надане йому клопотання щодо арешту Мартиненка або звільнення його з-під варти у разі внесення застави у сумі 300 млн грн.

“Застава обґрунтована як матеріальним станом особи, так і сумою завданих особою збитків”, - зазначили представники Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Своєю чергою адвокати Мартиненка наполягала на тому, що клопотання є необґрунтованим, звинувачення надуманими, а отже задовольняти його неможливо.

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Сам Мартиненко вкотре назвав висунуті йому обвинувачення упередженими і політично вмотивованими.

“Я не знаю, який там інтерес у Ситника — Холодницького, але політичне забарвлення чітко прослідковується”, - сказав Мартиненко.

При цьому він знову запевнив, що не збирається переховуватися від слідства.

“Я нікуди не тікав, ніхто не дочекається цього. Рішення, яке буде, сприйму. Те, що просить прокуратура, вважаю неадекватним”, - наголосив Мартиненко.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня детективи НАБУ затримали колишнього народного депутата, екс-голову комітету Верховної Ради з питань ПЕК Мартиненка в рамках розслідування справи щодо ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат".

Мартиненку повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 («створення злочинної організації»), ч. 5 ст. 191 («привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем») Кримінального кодексу України.

За версією слідства, ДП «СхідГЗК» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-депутату, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого держпідприємству у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.

Мартиненко заявив, що не має 300 млн грн для внесення застави і вважає відкрите проти нього кримінальне провадження політично вмотивованим.

21 квітня 15 народних депутатів та 4 міністри висловилися за взяття на поруки Мартиненка.