Московський суд покарав шефа СБУ - 300 тисяч на користь Затуліна

Тверський районний суд Москви зобов`язав тимчасово виконуючого обов`язки СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА спростувати заяву про порушення законів депутатом Державної думи РФ, директором Інституту країн СНД Костянтином ЗАТУЛІНИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Інституту країн СНД, сьогодні відбулося засідання Тверського райсуду Москви за позовом К.ЗАТУЛІНА до В.НАЛИВАЙЧЕНКА про захист честі та гідності й компенсації моральної шкоди.

Суд визнав такою, що не відповідають дійсності, ганьблять честь і гідність К.ЗАТУЛІНА, заяву В.НАЛИВАЙЧЕНКА про те, що представники СБУ двічі доводили в українському суді факти здійснення К.ЗАТУЛІНИМ протиправних дій на території України. Суд зобов`язав газету «Известия» і В.НАЛИВАЙЧЕНКА дати спростування цих відомостей і ухвалив стягти з В.НАЛИВАЙЧЕНКА 300 тис. рублів.

У прес-службі нагадали, що 22 жовтня 2008 р. в газеті «Известия» було опубліковано інтерв`ю В.НАЛИВАЙЧЕНКА, в якому він заявив, що представники СБУ «двічі доводили в суді, що ЗАТУЛІН справді чинив протиправні дії». К.ЗАТУЛІН сприйняв висловлювання В.НАЛИВАЙЧЕНКА на свою адресу образливими і такими, що не відповідають дійсності, і подав позовну заяву до Тверського районного суду Москви.