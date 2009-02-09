Ющенко знову скасував рішення Черновецького про нові тарифи на ЖКГ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про скасування рішень голови Київської міської державної адміністрації про підвищення комунальних тарифів для жителів Києва.

Як ідеться в указі, текст якого розміщено на сайті Президента, його підписано відповідно до частини восьмої статті 118 Конституції України, частини другої статті 43 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Президент своїм указом скасував як такі, що суперечать частині четвертій статті 13 та частинам третій і четвертій статті 42 Конституції України, статті 25 Господарського кодексу України, пункту 2 статті 7, пункту 2 частини першої статті 20, частині третій статті 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанові Кабінету міністрів від 10 липня 2006 року №955 «Про затвердження Порядку формування тарифів на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії та послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води» та є економічно необгрунтованими, неефективними за очікуваними результатами:

розпорядження голови Київської міської державної адміністрації від 5 лютого 2009 року №127 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для інших споживачів»;

розпорядження голови Київської міської державної адміністрації від 5 лютого 2009 року №128 «Про затвердження тарифів на теплову енергію та встановлення, погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води для бюджетних установ» в частині прирівняння підприємств, установ та організацій до бюджетних установ при застосуванні тарифів на теплову енергію, на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання холодної та гарячої води і водовідведення холодної та гарячої води.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2009 р. у спецвипуску муніципальної газети “Хрещатик” та на сайті видання були опубліковані розпорядження Київської міської державної адміністрації: № 97 від 30 січня 2009 року «Про встановлення та погодження тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій»; № 96 від 30 січня «Про затвердження тарифів на теплову енергію, встановлення та погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води для населення” та № 95 від 30 січня 2009 року «Про погодження тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення». Відповідно до цих документів, з 1 лютого у Києві починається поетапне підвищення тарифів для населення за житлово-комунальні послуги та послуги за утримання будинків.