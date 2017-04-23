Вигнана в РФ Лоліта вибухнула лайкою і прокльонами на адресу українських правоохоронців (відео)

Російська співачка Лоліта Мілявська, яку сьогодні вночі не пропустили на українському кордоні через незаконні відвідування окупованого Криму, прокоментувала подію на відео, опублікованому у неї у «Фейсбуці».

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На початку відео співачка нарікає на те, що її, уродженку Мукачево, не пропустили через кордон. Але потім вона переходить на образи і прокляття на адресу українських правоохоронців, згадуючи СБУ.

«Коротше, ви робите все, щоб я, бл**ь, забула мову українську. А ви... Хочеться сказати, та не буду. Разлучаете людей, разлучаете сім'ї, робите все можливе і неможливе, для того, щоб було мирне існування. Бог вам суддя. А у мене хороше око: хто мене образить, той обов'язково закінчить життя погано. Чого вам і бажаю», - каже Лоліта.

Як повідомляв УНІАН, російську співачку Лоліту 23 квітня не пропустили через кордон в Конотопі, знявши з потяга. Після відвідування окупованої Керчі через закриті КПВВ у 2015 році в'їзд в Україну їй заборонено на три роки.

Співачка Лоліта, яка народилася в Західній Україні і довгий час жила в Києві, підтримує анексію Росією українського Криму і вважає президента РФ Володимира Путіна "генієм міжнародної політики". Донька Лоліти живе в Києві з бабусею.

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