Черновецький хоче, щоб Омельченко дивився в його очі

Народний депутат України, кандидат на посаду Київського міського голови Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запрошує діючого мера столиці Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА на теледебати.

Про це йдеться в офіційній заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, переданій УНІАН прес-службою Блоку Черновецького.

У заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «як кандидат у мери Києва і лідер Блоку Леоніда Черновецького» висловлює «свій протест проти дезінформаційної кампанії, розгорненої протягом останнього часу діючим міським головою Києва Олександром ОМЕЛЬЧЕНКОМ. У ході публічних виступів він активно поширює відомості, які не відповідають дійсності і ганьблять мою репутацію». В той же час, зазначає Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, О.ОМЕЛЬЧЕНКО «ще з моменту початку виборчої кампанії свідомо ухиляється від нашої особистої зустрічі в телевізійному ефірі, в ході якої він міг би висловити свої претензії і спробувати підтвердити їх фактами, а не домислами, дивлячись мені в очі».

Тому, наголошується в заяві, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ змушений просити сприяння представників усіх незалежних ЗМІ в організації теледебатів на будь-якому каналі (включаючи «кишеньковий» канал Київської міськадміністрації ТРК «Київ») у будь-який слушний для О.ОМЕЛЬЧЕНКА час».

«Я не опускатимуся до огульних, нічим не підтверджених звинувачень, як це робить мій опонент пан ОМЕЛЬЧЕНКО. Будучи офіційною особою, що наділена владою, він не може не розуміти, що умисна дискредитація інших претендентів на посаду Київського міського голови напередодні виборів без надання їм можливості спростувати наклеп, може призвести до визнання результатів голосування недійсними. Мені не хотілося б вірити, що зрив виборів є прихованою метою пана ОМЕЛЬЧЕНКА, проте його лінія поведінки примушує зробити саме такий висновок», - йдеться в заяві Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

На випадок, якщо теледебати не відбудуться «не з вини» Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, кандидат у мери знову попереджає всіх, що не має наміру відмовлятися від участі у виборах. «Два тижні тому у присутності великої кількості свідків пан ОМЕЛЬЧЕНКО вимагав, щоб я відмовився від участі у виборах. Я в жодному випадку не збираюся вчинити таким чином. І якщо вам до рук потрапить листівка про те, що я знімаю свою кандидатуру – не вірте, це брехня. Я ні за яких умов не зроблю цього!», - заявляє кандидат на посаду мера.

Як наголошується в заяві, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ «глибоко переконаний, що Київ заслуговує на кращого мера, ніж той, який є сьогодні». «І я дуже сподіваюся на мудрість і громадську свідомість киян – зробіть ваш вибір по совісті», - закликає кандидат на посаду Київського міського голови.

Нагадаємо, 22 березня на прес-конференції О.ОМЕЛЬЧЕНКО висунув ряд звинувачень на адресу Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. Зокрема мер, заявив, що основна сума грошей інвесторів, які постраждали від будівельної афери «Еліта-Центр», переводилася в готівку через два ТОВ, створені «Правекс-банком», до якого має відношення Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його родичі.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ спростував ці звинувачення О.ОМЕЛЬЧЕНКА.